Man Utd : Martial en veut à Mourinho « Par Youcef Touaitia - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une belle première saison du côté de Manchester United, l'attaquant Anthony Martial (21 ans, 13 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) marque le pas depuis l'arrivée sur le banc de José Mourinho. S'il assure compter sur le Français, le Portugais ne semble pas vraiment lui faire confiance. Et pour cause, le coach mancunien a décidé de ne pas convoquer l'ancien Monégasque contre Stoke (1-1) samedi en Premier League, alors que celui-ci n'était pas blessé. Les médias britanniques expliquent ce choix en raison du match médiocre réalisé par Martial face à Liverpool (1-1) une semaine plus tôt, qui n'a franchement pas plu à Mourinho. Forcément, cette décision a été mal vécue par le principal intéressé, qui en voudrait terriblement à son supérieur. Visiblement, la sauce a du mal à prendre entre les deux hommes, qui n'ont vraiment pas l'air de se trouver sur la même longueur d'ondes...

