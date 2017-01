Bordeaux : direction l'Allemagne pour Sertic ?

En fin de contrat dans six mois, Grégory Sertic (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) devrait quitter Bordeaux cet hiver. Le milieu de terrain, également courtisé par des formations de Major League Soccer et Villarreal, aurait choisi de rejoindre le Werder Brême.

"J'ai longuement parlé avec Greg et il m'a confirmé son intention de venir. Il attend de pouvoir trouver un accord avec Brême. Il serait ravi de nous rejoindre", a fait savoir l'ancien coéquipier de Sertic à Bordeaux et aujourd'hui joueur du Werder, Lamine Sané.

Le Bordelais serait un renfort intéressant pour le Werder, seulement 15e de Bundesliga.