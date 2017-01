Man City : Touré ne veut pas de la Chine « Par Youcef Touaitia - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un début de saison compliqué en raison de ses relations froides avec Pep Guardiola, le milieu de terrain Yaya Touré (33 ans, 11 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) est redevenu un cadre important à Manchester City. Du coup, l'Ivoirien ne semble pas pressé de partir, encore moins vers la Chine, où de nombreux clubs lui font les yeux doux. "J’ai toujours dit que si j’allais en Chine, je finirais par être mécontent là-bas. Est-ce que vous jouez au football parce que vous aimez ça ou parce que vous voulez faire de l’argent ? Quel est votre but ? Je veux jouer parce que j’aime ça. j’adore aider mes coéquipiers et jouer contre les meilleurs joueurs", a estimé l'ancien Monégasque au micro de Sky Sports. Touré n'est pas sans savoir que jouer au football et faire de l'argent sont deux choses très conciliables ! Touré n'est pas sans savoir que jouer au football et faire de l'argent sont deux choses très conciliables !

