Lyon : Aulas veut envoyer Grenier à Nice « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé proche de Lille en début de mercato, c'est finalement à Nice que Clément Grenier (26 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) devrait poursuivre sa carrière. Jean-Michel Aulas est disposé à prêter son milieu de terrain aux Aiglons. Mais à certaines conditions tout de même. "Le président Jean-Pierre Rivère m’en a parlé et j’ai donné un accord de principe à Clément sur un prêt gratuit avec incentive (bonus) et une éventuelle option d’achat. Je ne sais pas si Clément est intéressé. Je lui en ai parlé samedi à l’entraînement et il n’avait pas l’air au courant… On fera tout pour lui donner un coup de main mais Nice doit accepter une option d’achat décente", confie ainsi le président lyonnais à L'Equipe ce mardi. Le Gym, 2e de Ligue 1, représente un challenge plus intéressant pour Grenier que Leganes, 17e de Liga, qui l'a récemment approché. Le Gym, 2e de Ligue 1, représente un challenge plus intéressant pour Grenier que Leganes, 17e de Liga, qui l'a récemment approché.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+