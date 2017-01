Real : Bale excédé par Ronaldo ?

Real : Bale excédé par Ronald o ? « Par Youcef Touaitia - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours en convalescence en raison d'une opération de la cheville droite, l'ailier Gareth Bale (27 ans, 11 matchs et 5 buts en Liga cette saison) pourrait retrouver le chemin des terrains en mars prochain avec le Real Madrid. S'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022, le Gallois garde néanmoins une cote énorme sur le marché des transferts puisque les grosses cylindrées anglaises rêvent de son retour en Premier League. A ce titre, les tabloïds britanniques révèlent que le Dragon pourrait faire un come-back fracassant au Royaume plus tôt que prévu. En effet, le Daily Express croit savoir que l'ancien joueur de Tottenham serait lassé de rester dans l'ombre de Cristiano Ronaldo (31 ans, 14 matchs et 12 buts en Liga cette saison), qui a également rempilé jusqu'en juin 2021 ces dernières semaines. Une prolongation qu'aurait mal encaissé Bale, qui se sentirait à l'étroit devant l'omnipotence du Portugais à Madrid. Si l'information est à prendre avec des réserves, la presse anglaise annonce que Bale aurait demandé à ses agents d'explorer certaines pistes en Angleterre, où Manchester United et Chelsea seraient prêts à des folies pour l'attirer. Et à en faire de nouveau le joueur le plus cher de la planète, titre symbolique qu'il a perdu au profit de Paul Pogba l'été dernier. Affaire à suivre... Si l'information est à prendre avec des réserves, la presse anglaise annonce que Bale aurait demandé à ses agents d'explorer certaines pistes en Angleterre, où Manchester United et Chelsea seraient prêts à des folies pour l'attirer. Et à en faire de nouveau le joueur le plus cher de la planète, titre symbolique qu'il a perdu au profit de Paul Pogba l'été dernier. Affaire à suivre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+