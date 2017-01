Algérie : Benarbia pense au banc « Par Youcef Touaitia - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Éliminée dès le premier tour de la CAN 2017, l’Algérie va avoir du pain sur la planche lors des prochains mois afin de se reconstruire. Alors que l’avenir de Georges Leekens reste flou, l’ancien Fennec Ali Benarbia a avoué penser à reprendre la sélection un de ces jours. "C’est un de mes objectifs, mais je ne suis pas encore prêt, loin de là, a indiqué l’ancien milieu offensif sur les ondes de RMC. C’est un métier. Ce n’est pas que la question des diplômes. C’est bien d’avoir, entre-temps, une équipe dans les mains pour se préparer. Et après, je pourrais encore plus donner un coup de main. De toute façon, j’ai dit que si je retournais sur une pelouse, ce ne serait que pour la sélection et rien d’autre." Et si le choix d’un sélectionneur local était le meilleur pour relancer la Khadra ? Et si le choix d’un sélectionneur local était le meilleur pour relancer la Khadra ?

