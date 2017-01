ASSE : Pierre Ménès sans pitié pour les Verts

Vainqueur face à Angers (2-1) dimanche, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, Saint-Etienne n’a pas ajouté la manière. On peut même dire que les Verts ont été chanceux avec un but contre son camp et un autre grâce à une main involontaire de Loïc Perrin. Résultat, Pierre Ménès n’a pas épargné la formation de Christophe Galtier.

"On a eu le droit à une prestation affreuse des Stéphanois, qui l'ont emporté par miracle face à Angers, a critiqué le consultant sur son blog Canal+. (...) Les Verts, totalement inexistants devant, ont réagi en seconde période avec une réussite incroyable. (...) Je me mets à la place des Angevins qui doivent quand même l'avoir mauvaise de s'être inclinés. Saint-Etienne va sûrement s'en contenter mais niveau football, on n'était pas loin du degré zéro quand même."

La trêve n’a rien changé, l’ASSE a toujours du mal à produire du jeu.