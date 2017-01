Monaco : remplaçant, Mbappé "s'écrase" Par Eric Bethsy - Le 23/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l’un des grands espoirs du football français, Kylian Mbappé (18 ans, 13 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) doit se contenter d’un statut de remplaçant à l’AS Monaco. Une situation difficile à supporter pour le jeune attaquant. "Dire que je le vis bien, ce serait mentir, a confié l’international U19 tricolore à RMC. Quelqu'un qui le vit bien, c'est quelqu'un qui subit. Je ne suis pas quelqu'un qui subit. Je suis un compétiteur, et un compétiteur veut jouer tous les matchs. A partir du moment où vous ne me voyez pas sur le terrain, soyez sûrs que je ne serai pas content. Mais dans le monde professionnel, il y a le collectif. Et le collectif passe avant tout. Il faut savoir s'écraser pour le bien du collectif. Dire que je suis content d'être sur le banc, bien sûr que non !" Mais entre la rude concurrence et le côté protecteur de l’entraîneur Leonardo Jardim, Mbappé devra se montrer patient. Mais entre la rude concurrence et le côté protecteur de l’entraîneur Leonardo Jardim, Mbappé devra se montrer patient.

