OM : rebondissement pour Payet ?

Les sources françaises et anglaises n’ont pas les mêmes informations sur le dossier Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Alors que le quotidien Le Parisien annonçait un accord imminent entre l’Olympique de Marseille et West Ham, après une troisième offre marseillaise estimée à 30 millions d’euros (voir brève 14h04), nos confrères d’outre-Manche indiquent le contraire !

Selon Sky Sports, la dernière proposition de l’OM aurait été refusée. Du coup, le club phocéen aurait abandonné la piste menant au milieu offensif. Mais une fois de plus, il pourrait s’agir d’un coup de bluff sachant que les Hammers ont plutôt intérêt à se débarrasser du Français qui n’a plus la cote auprès de ses coéquipiers et des supporters.