PSG : six absents contre Bordeaux !

PSG : six absents contre Bordeau x ! « Par Eric Bethsy - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à Bordeaux pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue mardi (21h), le Paris Saint-Germain devra composer avec de nombreuses absences. Sans compter l’Ivoirien Serge Aurier qui dispute actuellement la CAN, l’entraîneur Unai Emery sera privé de Thiago Motta (suspendu) et de Julian Draxler, touché au mollet à Nantes (2-0 pour les Parisiens) samedi. Et l’ailier allemand n’est pas seul à l’infirmerie du PSG puisque les milieux Grzegorz Krychowiak et Javier Pastore sont blessés au genou, tandis que les attaquants Jean-Kévin Augustin et Jesé Rodriguez ont ressenti des "douleurs" à l’entraînement selon le coach francilien. Des absences qui n’affaibliront pas forcément le onze de départ au Matmut Atlantique. Des absences qui n’affaibliront pas forcément le onze de départ au Matmut Atlantique.

