Bordeaux : sanction à venir pour Ounas

Adam Ounas (20 ans, 13 matchs en L1 cette saison) ne va pas arranger son cas. Alors que son expulsion contre Monaco (0-4) le 10 décembre avait agacé son entraineur Jocelyn Gourvennec, l'attaquant bordelais n'a pas participé à une séance physique sur la pelouse du Matmut-Atlantique pour les remplaçants après la victoire contre Toulouse (1-0), samedi. En effet, le Girondin avait déjà quitté le stade... Conséquence, le club a prévu de le sanctionner.

"S'il va être sanctionné ? Oui. Sur les plans sportif et financier ? Les deux, a assuré Gourvennec en conférence de presse. Ce n'est pas commun. Il a fauté, on s'est expliqués. J'ai un peu d'expérience en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. Faire une carrière c'est un investissement total, pas une fois de temps en temps quand ça nous plaît. Ça reste un jeune garçon qui débute sa carrière. Il va devoir être plus constant et plus concentré sur son métier qu'il ne l'est aujourd'hui."

Décevant cette saison malgré son potentiel, Ounas va devoir se remettre la tête à l'endroit pour ne pas gâcher une carrière qui s'annonçait prometteuse.