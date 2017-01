Real : Modric et Marcelo, le verdict tombe

Touchés lors de la victoire du Real Madrid contre Malaga (2-1) samedi, Luka Modric (31 ans, 11 matchs et 1 but en Liga cette saison) et Marcelo (28 ans, 15 matchs et 1 but en Liga cette saison) pourraient manquer plusieurs semaines de compétition. La Casa Blanca a annoncé une blessure aux ischios de la jambe gauche pour le latéral brésilien et à l'adducteur droit pour le milieu croate.

Alors que Gareth Bale, Pepe et Dani Carjaval sont à l'infirmerie, il s'agit d'une bien mauvaise nouvelle pour le Real, qui n'est pas sûr de pouvoir compter sur ses deux joueurs pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Naples, le 15 février.