L1 : le classement des passeurs décisifs

A l'issue de la 21e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a actualisé le classement des meilleurs passeurs du championnat de France ce lundi. Le Niçois Jean Michael Seri est toujours en tête avec 8 passes décisives et devance le Guingampais Marçal, désormais à six unités après son offrande pour Diallo face à Rennes (1-1). Suivent, les Monégasques Kylian Mbappé et Bernardo Silva, le néo-Marseillais Morgan Sanson, le Parisien Angel Di Maria et le Dijonnais Loïs Diony, avec 5 passes décisives.

Au total, 182 joueurs ont réussi au moins une passe décisive cette saison en championnat.