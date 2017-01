Rennes : l'Algérien M'Bolhi débarque (officiel) « Par Romain Rigaux - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un gardien après la fin du prêt de Paul Nardi, Rennes accueille Raïs M'Bolhi (30 ans). Le gardien international algérien formé à Marseille arrive en provenance du club turc d'Antalyaspor et a signé un contrat d'un an et demi. "Revenir en France et me rapprocher de ma famille me fait très plaisir. La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats européens. Le Stade Rennais F.C. est un club sérieux, qui joue le haut de tableau chaque saison et cherche à se faire une place parmi les grands clubs français. Lorsque Christian (Gourcuff) est venu vers moi pour me proposer de rejoindre le club, je n’ai pas hésité, il n’y a pas eu de doute de mon côté", a déclaré le Fennec dans un communiqué du club breton. Actuellement à la CAN avec l'Algérie, M'Bolhi sera présenté lors de son retour. Actuellement à la CAN avec l'Algérie, M'Bolhi sera présenté lors de son retour.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+