Tottenham : Lloris raide dingue d'Alli « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exceptionnel ces dernières semaines, le milieu de terrain Dele Alli (20 ans, 21 matchs et 11 buts en Premier League cette saison) fait partie des meilleurs joueurs de Tottenham depuis le début de la saison. Conquis, le gardien des Spurs Hugo Lloris (30 ans, 20 matchs en Premier League cette saison) a rendu hommage à l'international anglais. "C'est un jeune joueur. Mais cela fait douze ans que je suis dans le football professionnel et on va dire qu'il a quelque chose, ce garçon. Je l'adore, j'aime sa personnalité, complètement différente de moi, son côté insouciant. Dès que l'on se pose des questions sur lui, qu'il semble dans une période difficile, il surgit, il marque, a expliqué le capitaine de l'équipe de France pour L'Equipe. Je sais ce qui l'attend, les louanges, les critiques et comme j'ai une très très bonne relation avec lui, je pense que c'est mon rôle de capitaine de veiller à ça, d'être là que ça ne va pas trop. Mais il a un truc particulier, oui." Alli reste sur 8 buts en 5 journées de championnat. Rien que ça ! Alli reste sur 8 buts en 5 journées de championnat. Rien que ça !

