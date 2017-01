Barça : Busquets blessé, Rakitic en sentinelle ?

Barça : Busquets blessé, Rakitic en sentinell e ? « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Touché au ligament latéral externe de la cheville droite face à Eibar (4-0) dimanche en Liga, le milieu de terrain Sergio Busquets (28 ans, 17 matchs en Liga cette saison) pourrait manquer plusieurs semaines de compétition avec le FC Barcelone. Replacé dans le rôle de sentinelle à la sortie de l'international espagnol, Ivan Rakitic (28 ans, 14 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se dit prêt à reprendre le flambeau du Catalan durant son indisponibilité. "Chaque joueur doit jouer du mieux possible quand il a sa chance. Nous sommes comme une grande famille et nous nous battons les uns pour les autres. Je suis prêt à jouer à sa place, je veux toujours jouer. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai juste essayé de montrer à l'entraîneur que j'étais prêt. Je suis très heureux", a commenté l'ancien joueur de Schalke 04 en zone mixte. Luis Enrique a l'embarras du choix avec Sergi Roberto et Javier Mascherano comme autres options pour ce rôle. Luis Enrique a l'embarras du choix avec Sergi Roberto et Javier Mascherano comme autres options pour ce rôle.

