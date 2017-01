Man Utd : Rooney fait le point

Alors que José Mourinho est resté flou concernant l'avenir de Wayne Rooney (31 ans, 16 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) à Manchester United (voir la brève de 09h33), l'attaquant anglais ne semble pas pressé de partir malgré un temps de jeu moins important. Mais le Red Devil ne ferme pas totalement la porte à un départ.

"Je suis dévoué au club. J’y suis depuis un long moment. Le football est un jeu étrange. Tout peut arriver et les choses changent très vite, mais je suis heureux à Manchester United. (...) Bien sûr, je veux jouer plus de matchs. Je traverse un bon moment d’un point de vue individuel, et il me reste encore un an de contrat avec une option d'un an supplémentaire. Nous verrons ce qu’il se passera", a indiqué le Mancunien à Sky Sports.

En Chine, le Guangzhou Evergrande souhaite s'offrir Rooney cet hiver.