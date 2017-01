Bayern : Lewandowski et l'intérêt de la Chine « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme de nombreux attaquants de classe mondiale, Robert Lewandowski (28 ans, 17 matchs et 14 buts en Bundesliga cette saison) se retrouve dans le viseur des clubs chinois. Récemment prolongé jusqu’en juin 2021, le buteur du Bayern Munich a répondu à l’intérêt persistant des formations asiatiques. "L'intérêt de la Chine ? Je suis très content, ça fait plaisir, mais je joue dans un des plus grands clubs du monde et nous avons de grandes choses à accomplir cette saison. Donc tout ce qui vient de l’extérieur, je n’y prête pas attention, a assuré le Polonais au micro de Téléfoot. J’ai encore des choses à faire ici." On a du mal à croire que le champion d’Allemagne puisse céder son goleador pour le moment... On a du mal à croire que le champion d’Allemagne puisse céder son goleador pour le moment...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+