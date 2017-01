Lyon : les Bleus encore loin pour Lacazette « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’un doublé contre l’Olympique de Marseille (3-1) dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1, l’attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 16 matchs et 17 buts en L1 cette saison) a porté l’Olympique Lyonnais sur ses épaules. De nouveau efficace, le Gone estime que le chemin à parcourir reste long avant de retrouver l’équipe de France. "C'est encore un peu loin... On pense d'abord à l'Olympique Lyonnais. Après, on verra si ça tape dans l'œil du sélectionneur, ou pas. Ce n'est pas à ça que je pense ce soir", a confié le Lyonnais en zone mixte. Pour rappel, Lacazette n’a plus été rappelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015 et deux rencontres amicales face à l’Arménie (4-0) et au Danemark (2-1). Pour rappel, Lacazette n’a plus été rappelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015 et deux rencontres amicales face à l’Arménie (4-0) et au Danemark (2-1).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+