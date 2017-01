OM : F. Thauvin - "pas le niveau pour le top 3" « Par Romain Rigaux - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une semaine après sa déroute face à Monaco (1-4), l'Olympique de Marseille s'est lourdement incliné à Lyon (1-3) dimanche soir. Pour Florian Thauvin (23 ans, 21 matchs et 5 buts en L1 cette saison), ces résultats confirment que l'OM n'a pas le niveau pour lutter pour une place sur le podium cette saison. "On n'a pas le niveau pour être dans le top 3, il ne faut pas se voiler la face. On a bien débuté mais Lyon a une bonne maitrise du ballon. On va regarder ça à la vidéo. A nous de bien travailler cette semaine", a déclaré l'attaquant marseillais dans des propos rapportés par L'Equipe. L'OM occupe la 7e place au classement à 15 points du podium. L'OM occupe la 7e place au classement à 15 points du podium.

