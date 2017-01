OM : Garcia et l'erreur de Sakai « Par Eric Bethsy - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite à Lyon (1-3) ce dimanche pour la 21e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille Rudi Garcia a souligné les erreurs de ses joueurs sur les buts lyonnais. A commencer par celle du latéral droit Hiroki Sakai (26 ans, 20 matchs en L1 cette saison), qui n'a pas bloqué la frappe de Mathieu Valbuena sur l'ouverture du score. "Le but qu'on prend, c'est de notre faute. Il y a le talent de Mathieu Valbuena mais il y a aussi le fait de ne pas fermer le pied fort d'un joueur comme ça, a regretté le technicien interrogé par Canal +. Ce sont des choses qu'on sait, qu'on voit et ce sont des détails qui coûtent cher. Les deuxième et troisième buts, c'est sur des passes décisives des Marseillais. Donc c'est difficile de gagner ou de prendre au moins un point à l'extérieur avec ce genre de constats." Pas sûr que l'OM termine ce mercato hivernal sans recruter au moins un renfort défensif... Pas sûr que l'OM termine ce mercato hivernal sans recruter au moins un renfort défensif...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+