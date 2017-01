OM : Sanson reste positif « Par Eric Bethsy - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la défaite à Lyon (1-3) ce dimanche à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, le milieu de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson (22 ans, 1 match avec l'OM cette saison) reste positif. L'ancien Montpelliérain a apprécié l'état d'esprit de sa nouvelle équipe. "Je pense qu'ils ne sont pas sereins quand on revient à 2-1. Malheureusement on prend le troisième, ça plie un peu le match. Mais je pense qu'il y a de bonnes choses, a estimé la recrue marseillaise au micro de Canal +. Dans l'état d'esprit, l'équipe a été irréprochable. Il faudra se baser là-dessus sur les prochains matchs. Le classement ? Devant, ça part un peu. Mais il reste encore 17 matchs. Si on prend les points dans les prochains matchs, on les rattrapera automatiquement." Au classement, le club phocéen compte 7 points de retard sur la quatrième place de l'OL, et 15 sur le podium ! Au classement, le club phocéen compte 7 points de retard sur la quatrième place de l'OL, et 15 sur le podium !

