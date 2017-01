L1 : Lyon 3-1 Marseille (fini) « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une rencontre dominée, l'Olympique Lyonnais a battu l'Olympique de Marseille (3-1) lors de la 21e journée de Ligue 1. Dans une superbe ambiance au Parc OL, le match partait sur un excellent rythme avec un pressing important des Marseillais. Entreprenants, les Phocéens investissaient le camp rhodanien et Sarr inquiétait Lopes sur un tir lointain. Malmenés durant le premier quart d'heure, les Gones retrouvaient des couleurs et Pelé réalisait deux arrêts face à Valbuena puis Tolisso. Dans un temps-fort, l'OL poussait mais manquait d'efficacité dans la zone de vérité, à l'image d'un Lacazette repris in-extremis par Rolando devant Pelé. Et logiquement, Lyon ouvrait le score sur un magnifique tir enroulé de Valbuena (1-0, 42e). Un but dédié à Fofana, contraint de prendre sa retraite cette semaine. Dès le retour des vestiaires, Gomis faisait passer un frisson dans le Parc OL avec une frappe juste à côté de la cage de Lopes. Dans la foulée, le portier portugais réalisait un superbe arrêt sur une tête d'Anguissa ! La réponse des Lyonnais était immédiate avec deux têtes de Rafael puis Yanga-Mbiwa repoussées par Pelé ! Avec le contrôle du jeu, l'OL profitait d'un tacle malheureux de Sanson vers son camp pour doubler la mise sur un tir placé de Lacazette (2-0, 61e). Alors que l'OM semblait accuser le coup, le club phocéen relançait la partie avec un but de Doria suite à un cafouillage après un coup-franc lointain (2-1, 67e). De quoi enflammer la fin de rencontre ? Absolument pas ! Quelques minutes plus tard, Lacazette scellait la victoire des siens en profitant d'un énorme cadeau du duo Doria-Rolando pour crucifier Pelé (3-1, 75e). Quelle bourde ! En gestion, l'OL ne tremblait plus et signait un succès convainquant. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+