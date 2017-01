Real : Modric et Marcelo, ça sera long...

La victoire face à Malaga (2-1) samedi en Liga a laissé des traces au Real Madrid. Respectivement touchés à la cuisse gauche et à l’adducteur droit, Marcelo (28 ans, 15 matchs et 1 but en Liga cette saison) et Luka Modric (31 ans, 11 matchs et 1 but en Liga cette saison) ont dû quitter leurs coéquipiers pendant la rencontre.

Selon la presse espagnole, le latéral gauche et le milieu de terrain manqueront trois à quatre semaines de compétition ! Autrement dit, ils reviendraient pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Naples le 15 février. Un double coup dur pour l’entraîneur Zinédine Zidane, déjà privé du latéral droit Daniel Carvajal ().