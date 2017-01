CAN (Gr. A) : le Gabon prend la porte !

CAN (Gr. A) : le Gabon prend la port e ! « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le pays organisateur de la CAN 2017 prend déjà la porte ! Tenu en échec par le Cameroun (0-0), le Gabon d'Aubameyang est éliminé de cette compétition en raison de la victoire du Burkina Faso face à la Guinée (2-0) grâce à des buts de Nakoulma (12e) et Traoré (58e). Du coup, les deux équipes qualifiées pour les quarts sont le Cameroun et le Burkina Faso. Quelle désillusion pour le Gabon ! Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Burkina Faso 5 3 1 2 0 4 2 +2 2 Cameroun 5 3 1 2 0 3 2 +1 3 Gabon 3 3 0 3 0 2 2 0 4 Guinée-Bissau 1 3 0 1 2 2 5 -3

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+