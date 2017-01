ASSE : Hamouma avoue "un brin de réussite"

Satisfait de la victoire face à Angers (2-1) ce dimanche en championnat, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Romain Hamouma (29 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) s’est montré lucide. L’ancien Caennais le sait, les Verts s’en sortent très bien avec un but contre son camp et un autre grâce à une main involontaire de Loïc Perrin.

"On a eu un match difficile, on a eu du mal à se mettre dedans, a commenté le Stéphanois sur beIN Sports. On prend un but en contre. Ensuite, c’est une équipe qui défend très bas, c’est difficile de trouver les espaces. Je pense qu’en deuxième période on a eu ce brin de réussite qui nous a permis d’y croire, d’égaliser et de passer devant. C’est bénéfique mais il faut faire encore mieux."

En effet, l’ASSE ne sera pas toujours aussi chanceuse.