PSG : Larqué enfonce Di Maria... « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première partie de saison décevante, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Angel Di Maria (28 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) a perdu du crédit puisqu'il a commencé sur le banc les deux derniers matchs en Ligue 1, au profit de Lucas et Julian Draxler. A la suite des belles performances des deux ailiers à Nantes (2-0) samedi, le consultant de la radio RMC Jean-Michel Larqué a profité de l'occasion pour enfoncer l'Argentin. "Ce PSG a battu proprement et sérieusement Nantes. Lucas a enfin fait un match de qualité. Ce qui est quand même rare. Draxler a un jeu plus facile à comprendre que Di Maria, qui ne sait pas lui-même ce qu’il veut faire", a lâché l'ancien Stéphanois. Pour inverser la tendance, Di Maria va devoir retrouver son véritable niveau dans les semaines à venir. Pour inverser la tendance, Di Maria va devoir retrouver son véritable niveau dans les semaines à venir.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+