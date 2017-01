Lorient : Casoni n'épargne pas ses joueurs...

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, Lorient a été humilié par l'AS Monaco (0-4) ce dimanche au Stade Louis II. Loin de défendre ses joueurs, l'entraîneur des Merlus Bernard Casoni n'a pas mâché ses mots devant les médias.

"Nous nous sommes rendu le match compliqué. Quand je vois le non-match de la première période, on ne peut pas prétendre à quelque chose. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est un peu comme à Paris. On a défendu en reculant. On aurait dit une équipe de 17 ans contre des adultes. (...) C'est sûr qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, mais là... On s'est liquéfié d'entrée", a regretté le technicien français.

Actuellement 20e au classement, Lorient devra afficher un autre visage pour se maintenir.