ASSE : Rocheteau confirme pour Delort, mais... « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la recherche d'un attaquant sur ce mercato d'hiver, Saint-Etienne a été présenté comme un candidat crédible pour accueillir le buteur des Tigres de Monterrey Andy Delort (25 ans) en prêt sur la seconde partie de la saison. Une piste confirmée par le coordinateur sportif des Verts Dominique Rocheteau, mais qui a également évoqué l'existence d'autres cibles... "Ça va se conclure pour un attaquant. Il est certain qu’on va essayer de s’améliorer. Andy Delort fait partie des joueurs avec lesquels on discute. Mais on n’a pas un seul dossier, on en a 3 ou 4", a précisé le dirigeant stéphanois au micro de beIN Sports. Avec les blessures d'Alexander Soderlund et de Robert Beric, l'entraîneur de l'ASSE Christophe Galtier attend désespérément un autre avant-centre. Avec les blessures d'Alexander Soderlund et de Robert Beric, l'entraîneur de l'ASSE Christophe Galtier attend désespérément un autre avant-centre.

