L1 : Monaco 4-0 Lorient (fini)

En véritable patron, l’AS Monaco a surclassé Lorient (4-0) ce dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

Dès le début de la partie, les Monégasques mettaient sous pression les Merlus avec un pressing intense et un jeu rapide vers l’avant. Asphyxiés, les Lorientais étaient acculés et il fallait une bonne intervention de Lecomte devant Germain pour empêcher l’ASM de marquer. Agacé, Casoni tentait de réveiller ses troupes en criant "on ne joue pas", mais les hommes de Jardim continuaient de pousser... Et assez logiquement, Boschilia ouvrait le score d’une volée après un mauvais renvoi de Lecomte (1-0, 24e).

Dans la foulée, Silva réalisait un festival dans l’axe avant de décaler Boschilia, qui frappait immédiatement à l’entrée de la surface pour tromper un Lecomte fébrile (2-0, 28e). Impressionnante, l’ASM multipliait les vagues sur le but du FCL et si Falcao ratait deux opportunités dont un tir sur le poteau, Germain suivait bien en ajustant le portier d’une frappe enroulée (3-0, 37e). Quelle démonstration ! Avant la pause, Boschilia était tout proche de s'offrir un triplé mais Moreira sauvait les siens sur sa ligne...

Mécontent, Casoni effectuait ses trois changements à la mi-temps pour relancer les siens ! Mais le réveil des Lorientais était bien trop timide face à des Monégasques logiquement moins motivés. Et même comme ça, Monaco déroulait avec un nouveau but de Germain avec un tir entre les jambes de Lecomte (4-0, 59e). Sans forcer, l’ASM commençait à gérer... puis lançait de nombreuses offensives après l’entrée fracassante de Mbappé !

Malgré un tir de Mesloub bien arrêté par Subasic, le score n’évoluait pas et Monaco remportait une nouvelle victoire avec la manière. Leader de Ligue 1 et très impressionnant, le club de la Principauté semble intouchable...