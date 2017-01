Monaco : Germain révèle les secrets de l'ASM « Par Eric Bethsy - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Leader de Ligue 1 avant le début de la 21e journée, l’AS Monaco a confirmé son statut de prétendant au titre en écrasant l’Olympique de Marseille (4-1) dimanche dernier. Toujours aussi impressionnants, surtout offensivement, les coéquipiers de Valère Germain (26 ans, 19 matchs et 5 buts en L1 cette saison) appliquent une philosophie très simple. "On a toujours envie de démarrer fort les matchs, d'aller presser haut l'adversaire, de faire mal d'entrée et dans les moments forts du match, a confié l’attaquant monégasque à beIN Sports. Comme cela a été le cas contre Marseille où l'on a marqué juste avant et juste après la mi-temps. Cette saison, on sait saisir les opportunités dans les bons moments." "L'autre chose importante cette saison, c'est que quand on gagne 1-0 ou 2-0, on continue de pousser et de se créer des occasions, a-t-il ajouté. On fait des choses assez simples, on essaye de jouer avec le moins de touches possibles et avec le plus de mouvement possible. Le danger peut venir de partout en plus, on voit qu'il y a eu beaucoup de buteurs différents." Autant dire que l’ASM ne se gênera pas pour infliger une correction à Lorient ce dimanche (15h) et ainsi reprendre les commandes du classement à Nice. Autant dire que l’ASM ne se gênera pas pour infliger une correction à Lorient ce dimanche (15h) et ainsi reprendre les commandes du classement à Nice.

