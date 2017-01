Man Utd : Pogba attaqué par Gullit « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pourtant bien meilleur ces dernières semaines avec Manchester United, le milieu de terrain Paul Pogba (23 ans, 21 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) ne fait pas encore l'unanimité. Dans les colonnes du Daily Mirror, l'ancien joueur Ruud Gullit n'a pas épargné l'international tricolore en lui prédisant un sort similaire à Memphis Depay, parti cet hiver à l'Olympique Lyonnais après un passage raté chez les Red Devils. "Paul Pogba va subir le même sort que Memphis Depay à United. Il est peut-être le joueur le plus cher du monde, mais ça ne compte pas s’il passe plus de temps à s’occuper de son style vestimentaire, de la couleur de ses cheveux et de ses réseaux sociaux. Paul devrait poser la question à Memphis et il réalisera qu’il faut être bon toutes les semaines et se consacrer entièrement à sa carrière pour atteindre le top niveau en Premier League", a déclaré le Néerlandais. Une critique assez dure pour Pogba, qui semble sur la bonne voie du côté de MU... Une critique assez dure pour Pogba, qui semble sur la bonne voie du côté de MU...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+