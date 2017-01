Lyon : A. Lopes - "une carrière à la Buffon"

Formé à l’Olympique Lyonnais, le gardien Anthony Lopes (26 ans, 19 matchs en L1 cette saison) se verrait bien rester au club rhodanien jusqu’à la fin de sa carrière. Ainsi, l’international portugais deviendrait le "Gianluigi Buffon" de Lyon.

"C’est une possibilité. Tout est envisageable, a-t-il confié au Progrès. J’ai prolongé jusqu’en 2020 et je porterai donc ce maillot au moins jusqu’à mes 29 ans. J’ai envie de poser mon empreinte dans ce club car je lui dois tout. Depuis mes 9 ans, je suis ici et j’ai franchi tous les paliers. On verra le jour où un petit jeune me poussera dehors. J’espère continuer le plus longtemps et réussir une carrière à la Buffon. J’admire le gardien, et plus particulièrement l’homme. Il a le cœur sur la main et est très respectueux de tout. C’est une figure emblématique du foot."

Opposé à l'Italien en phase de groupes de la Ligue des Champions cette saison, Lopes rêve donc d’imiter la carrière du portier de la Juventus Turin.