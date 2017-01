Lille : Lopez en dit plus sur le mercato « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouveau propriétaire de Lille, Gérard Lopez dispose de grandes ambitions pour le club nordiste et devrait effectuer des premiers mouvements sur ce mercato d'hiver. A l'occasion d'un entretien accordé au média So Foot, le dirigeant des Dogues a détaillé ses intentions pour cette période des transferts. "Araujo, Douglas, Bueno, El-Ghazi ? Ces noms ne sont pas loin de ceux que l’on aimerait faire venir, c’est vrai. On va recruter trois ou quatre joueurs pendant ce mercato hivernal. On doit être dans la construction du projet. Le projet, c’est quoi ? Dans un premiers temps, recruter des joueurs talentueux de 20-24 ans de manière à ce qu’ils restent quatre ou cinq saisons. À ces joueurs se grefferont petit à petit ceux qui ont aujourd’hui 14-17 ans et qui représentent l’autre levier sur lequel on a envie de s’appuyer", a commenté l'homme d'affaires. Les premières recrues de l'ère Lopez devraient débarquer après l'officialisation du rachat du LOSC prévue cette semaine. Les premières recrues de l'ère Lopez devraient débarquer après l'officialisation du rachat du LOSC prévue cette semaine.

