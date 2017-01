PSG : T. Silva voit Cavani dépasser Ibrahimovic « Par Eric Bethsy - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Double buteur à Nantes (2-0) samedi en championnat, Edinson Cavani (29 ans, 19 matchs et 20 buts en L1 cette saison) en a profité pour atteindre la barre des 107 réalisations toutes compétitions confondues sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Impressionné, le capitaine Thiago Silva (32 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) voit même l'Uruguayen battre le record de Zlatan Ibrahimovic (156 buts). "On a confiance en Edinson car c'est un très bon joueur, qui travaille beaucoup, a confié le défenseur central au micro de RMC. Il est l'un des derniers à quitter le Camp des Loges tous les jours. Parfois ça arrive de connaître des moments où l'on est moins bon, mais il a montré qu'il était bien contre Nantes et j'espère qu'il va continuer à marquer. (...) Ibra a marqué son passage à Paris, mais Edinson pourra finir ici avec plus de buts." Tout proche de prolonger avec le PSG, Cavani semble effectivement bien parti pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Tout proche de prolonger avec le PSG, Cavani semble effectivement bien parti pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

