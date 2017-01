West Ham : Payet, les folles rumeurs Nice et PSG « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le milieu offensif de West Ham Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) semble de plus en plus proche d’un retour à l'Olympique de Marseille (voir brève 9h28), les tabloïds anglais continuent d’écrire sur ce feuilleton. Ainsi, le Mirror indique que Nice serait entré dans la course pour obtenir le prêt du Réunionnais lors de la seconde partie de la saison en prenant en charge une partie de son salaire. Sur le papier, cette hypothèse paraît peu vraisemblable car l’OGCN ne pourrait pas se permettre un tel investissement et West Ham n’a aucun intérêt à le prêter. Autre bruit de couloir provenant du Daily Express, une tentative du Paris Saint-Germain pour l’ancien Marseillais ! Cependant, après l’arrivée de Julian Draxler, le club de la capitale n’a absolument pas besoin de se renforcer à ce poste et ces rumeurs pourraient être lancées pour mettre la pression sur l’OM. Mais en réalité, le transfert de Payet vers Marseille semble en bonne voie...

