PSG : Thiago Silva se moque de Verratti « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (2-0) samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le milieu parisien Marco Verratti (24 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été averti d'un carton jaune pour un geste anti-sportif. En effet, l'Italien s'est allongé sur la pelouse pour donner le ballon de la tête à son gardien et l'arbitre a parfaitement suivi le règlement en le sanctionnant (voir ici). Un incident qui a bien fait rire le capitaine du PSG Thiago Silva (32 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "Oui moi je connaissais la règle. Ça arrive juste à Marco, il est incroyable ce Marco. C’est pour ça qu’il est différent, parce qu’il pense des choses que personne ne pense. On a rigolé un peu après le match, mais y a qu’à Marco que ça arrive ces choses-là. Il ne savait qu’il ne pouvait pas faire ce geste, il pensait que c’était normal. C’est Marco ! Parfois il fait aussi le spectacle pour le public", a commenté avec le sourire le Brésilien devant les médias. Au moins, Verratti sera désormais au courant de cette règle. Au moins, Verratti sera désormais au courant de cette règle.

