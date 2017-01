L1 : St Etienne-Angers, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 22/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Saint-Etienne affronte Angers ce dimanche (17h) au Stade Geoffroy-Guichard lors de la 21e journée de Ligue 1. Pour cette partie, le coach stéphanois Christophe Galtier doit composer sans M'Bengue et Saivet, actuellement à la CAN, puis sans Ruffier, Pajot, Tannane, Söderlund et Beric, tous à l'infirmerie. En face, le technicien angevin Stéphane Moulin se retrouve avec un groupe considérablement affaibli sans Ndoye, Pépé, Toko Ekambi et Diedhiou, partis à la CAN. Pour ne rien arranger, Letellier, Andreu, Saihi, Sunu et Ketkeophomphone sont toujours blessés. A noter qu'en raison d'un accord entre les deux clubs, J. Bamba, prêté par l'ASSE au SCO, ne peut pas jouer cette rencontre. Voici la composition probable des deux équipes. St Etienne : Moulin - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (c), Polomat - Veretout, Selnaes, Lemoine - Monnet-Paquet, Hamouma, Nordin. Angers : Petric - Bamba, Traoré (c), Thomas, Manceau - Capelle, Santamaria, Mangani - Doré, Pavlovic, Bérigaud.

