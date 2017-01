L1 : Monaco-Lorient, les compos probables

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, Monaco reçoit Lorient ce dimanche (15h) au Stade Louis II. Alors que son équipe aura l'opportunité de prendre la tête du championnat, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim sera privé de Touré, blessé, de Traoré et Dirar, partis à la CAN, puis de Jean, en partance pour Toulouse. En face, le coach des Merlus Bernard Casoni doit faire avec de nombreuses absences : Hamel, Ben Khémis (suspendus), Touré, Moukandjo (CAN), I. Conté, Jeannot et Aliadière (blessés). Voici la composition probable des deux équipes.

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao (c), Germain.

Lorient : Lecomte (c) - Moreira, Peybernes, Ciani, Le Goff - Cabot, Mesloub, Lautoa, Mvuemba, Waris - Marveaux.