West Ham : Payet, Bilic fait le point Par Damien Da Silva - Le 21/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Parti au bras de fer avec West Ham pour partir cet hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a été annoncé avec insistance à l'Olympique de Marseille. Devant les médias ce samedi, l'entraîneur des Hammers a fait un point sur la situation de l'international français. "Il n’y a rien de nouveau, la seule chose bien c’est que nous sommes le 21 janvier, donc tout ça va se terminer dans 10 jours. Je ne vais rien dire de nouveau, il y a deux possibilités : soit il reste, soit il part. Marseille ou un autre club ? C’est un grand joueur, il a une certaine valeur et s’il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d’argent que ce qu’il vaut vraiment", a déclaré le technicien croate. Pour rappel, l'OM aurait proposé 30 millions d'euros pour Payet (voir ici). Une offre suffisante pour faire céder West Ham ? Pour rappel, l'OM aurait proposé 30 millions d'euros pour Payet (). Une offre suffisante pour faire céder West Ham ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+