Lille : Collot se contente du nul...

Globalement dominé, Lille a tout de même accroché le nul sur le terrain de Dijon (0-0) ce samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Malgré la performance moyenne de ses joueurs, l'entraîneur nordiste Patrick Collot s'est montré satisfait du résultat.

"Ce soir, c'est un bon résultat. C'est toujours intéressant de prendre un point à l'extérieur. On a été bien en place, organisé et discipliné. On a essayé de les attirer dans notre moitié de terrain pour pouvoir jouer en contre. On a eu moins de possibilités en seconde période", a analysé le technicien du LOSC devant la presse.

Pourtant, au classement, Lille ne réalise pas une bonne affaire en restant à la 14e place.