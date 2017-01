TFC : Dupraz regrette de la malchance Par Damien Da Silva - Le 21/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- A cause d'un but de Valentin Vada au bout de 14 secondes, Toulouse s'est incliné sur la pelouse de Bordeaux (0-1) à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Une réalisation très rapide regrettée par le technicien toulousain Pascal Dupraz, qui a évoqué une certaine malchance. "Ce soir, on n'a pas eu de chance... Bordeaux marque avec Vada dès l'engagement. Après cela, on a eu l'emprise sur le match même à 10 car l'équipe adverse a joué en contre. À 1-0, les gars n'ont pas lâché. Je n'ai rien à reprocher à mon équipe", a confié Dupraz devant les médias. Avec ce résultat, le TFC vient d'enchaîner une 3e défaite de suite en L1... Avec ce résultat, le TFC vient d'enchaîner une 3e défaite de suite en L1...

