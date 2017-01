Metz : Diabaté veut aider pour le maintien Par Damien Da Silva - Le 21/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Lors de la 21e journée de Ligue 1, le FC Metz s'est imposé sur sa pelouse face à Montpellier (2-0) grâce à un doublé de l'attaquant Cheick Diabaté (28 ans, 2 buts et 1 match en Ligue 1 cette saison). Au micro de beIN Sports, l'ancien Bordelais a affiché son ambition de se sauver avec les Grenats. "J'avais déjà mis un triplé en vingt ou vingt-cinq minutes, mais ce soir ce n'était pas mal non plus. Je suis venu avec l'envie d'aider l'équipe et pour moi c'est un plaisir d'apporter quelque chose à Metz. On va maintenant gagner des matchs. L'équipe mérite de rester en Ligue 1", a estimé le Malien. Grâce à cette victoire, Metz remonte à la 18e place au classement. Grâce à cette victoire, Metz remonte à la 18e place au classement.

