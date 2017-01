L1 : Metz 2-0 Montpellier (fini) Par Damien Da Silva - Le 21/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce à un doublé de Diabaté, le FC Metz a dominé Montpellier (2-0) à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Bien lancés dans cette partie, les Messins étaient à deux doigts de trouver la faille sur un festival de N’Guette mais le ballon passait juste à côté de la cage après une déviation d’un défenseur. Dans la foulée, Diabaté ratait une énorme occasion avec un tir au-dessus du but de Pionnier ! Quelques minutes plus tard, Diabaté ouvrait logiquement le score pour les Lorrains en ajustant le gardien à bout portant (1-0, 14e). En feu, les Messins enchaînaient et Diabaté doublait la mise en remportant son duel de la tête avec Pionnier avant de pousser le ballon dans la cage vide (2-0, 19e). Quel début pour l’ancien Bordelais ! Malgré une timide réaction, le MHSC ne parvenait pas à relancer ce match avant la mi-temps. Après la pause, Montpellier ne réagissait absolument pas et Metz gérait tranquillement son avantage au score. Incapables d’emballer les débats, les Héraultais conservaient le ballon sans réellement approcher la cage adverse. Et sinon ? Rien à signaler... Metz empochait une victoire importante dans la course au maintien. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

