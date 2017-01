L1 : Guingamp 1-1 Rennes (fini)

Pourtant en supériorité numérique pendant plus de 45 minutes, Guingamp a été accroché par Rennes (1-1) lors de la 21e journée de Ligue 1.

Dans ce derby breton, les Guingampais réalisaient une meilleure entame et pensaient même ouvrir le score, mais Coco était logiquement signalé hors-jeu. Par la suite, les débats s’équilibraient entre deux formations globalement peu dangereuses. Puis juste avant la pause, Diallo ouvrait le score pour l’EAG d’une tête au second poteau (1-0, 39e). Quel centre de Marçal ! Juste avant la pause, Prcic était expulsé pour un second carton jaune.

Au retour des vestiaires, Gourcuff fixait la défense adverse dans l’axe et propulsait le ballon dans la lucarne d’une superbe frappe (1-1, 46e). Quel but ! Dans la foulée, Mendy était proche de redonner l’avantage à l’EAG de la tête mais Costil s’interposait. Dominateurs, les Guingampais poussaient mais butaient encore et encore sur la défense adverse. Le score n’évoluait pas et Rennes, 7e, décrochait un bon résultat sur la pelouse de Guingamp, 5e.