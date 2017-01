L1 : Bordeaux 1-0 Toulouse (fini) Par Damien Da Silva - Le 21/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un match animé, Bordeaux l’a emporté face à Toulouse (1-0) lors de la 21e journée de Ligue 1. Dès le début de la partie, les Bordelais ouvraient le score par Vada, qui trompait Lafont d’une belle volée (1-0, 1e). Le but le plus rapide de la saison en L1 après 14 secondes ! Sonnés par ce but, les Toulousains retrouvaient petit à petit des couleurs et gênaient de plus en plus les Girondins. Mais le TFC était coupé dans son élan avec l’expulsion de Bodiger pour une vilaine semelle sur Toulalan avant la pause. En infériorité numérique, les Violets conservaient des intentions offensives et tentaient tout pour revenir. Mais contre le cours du jeu, les Girondins étaient tout proche de faire le break avec un tir de Vada juste au-dessus de la barre de Lafont ! Tranchants en contre, les Bordelais faisaient souffrir leurs adversaires mais manquaient de lucidité dans les derniers mètres, notamment Kamano à deux reprises. Après un contact avec Moubandjé dans la surface, Kamano obtenait un penalty... mais Lafont réalisait un super arrêt sur la tentative de Malcom ! Relancés, les Toulousains poussaient pour revenir mais Prior veillait avec deux bonnes interventions... alors que Lafont sauvait encore les siens en déviant sur son poteau un tir à bout portant de Vada ! Finalement, Bordeaux conservait cet avantage pour grimper à la 8e place. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

