L1 : Bordeaux 1-0 Toulouse (mi-tps)

Au terme de la première période, Bordeaux mène face à Toulouse (1-0) lors de la 21e journée de Ligue 1.

Dès le début de la partie, les Bordelais ouvraient le score par Vada, qui trompait Lafont d’une belle volée (1-0, 1e). Le but le plus rapide de la saison en L1 après 14 secondes ! Sonnés par ce but, les Toulousains retrouvaient petit à petit des couleurs et gênaient de plus en plus les Girondins. Mais le TFC était coupé dans son élan avec l’expulsion de Bodiger pour une vilaine semelle sur Toulalan avant la pause.