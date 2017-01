PSG : Ben Arfa savoure une montée en puissance

A l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé le FC Nantes (2-0) ce samedi. Auteur d'une entrée intéressante en fin de partie, l'attaquant parisien Hatem Ben Arfa (29 ans, 16 apparitions en L1 cette saison) a souligné la montée en puissance collective de son équipe.

"Depuis 2017 et même avant, on a passé un cap dans le jeu et même la solidarité. Prêt pour Monaco ? On est plus compacts offensivement et défensivement. Donc, oui on est prêts pour Monaco, Barcelone et la suite. Ça se construit", a savouré l'international tricolore au micro de Canal +.

Sur une série de 3 victoires consécutives en L1, le PSG occupe la 3e place à seulement 1 point du leader Nice.