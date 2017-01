L1 : Dijon-Lille, les compos

Lors de la 21e journée de Ligue 1, Dijon reçoit Lille ce samedi (20h) au Stade Gaston-Gérard. L'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio doit composer sans Chafik et Abeid, partis à la CAN, ainsi que Bouka Moutou, blessé. Côté lillois, Obbadi, Sliti, Bissouma, Koné et Mendyl sont à la CAN, Terrier est blessé. Voici la composition des deux équipes.

Dijon : Reynet - Loties, Varrault (c), Lang, Rüfli - Lees-Melou, Balmont, Marié, Martin - Diony, Tavares.

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (c) - Lopes, Amadou, Sankharé, Palmieri - De Préville, Benzia.