PSG : deux internationaux anglais ciblés

Si le Paris Saint-Germain recherche en priorité un buteur pour épauler Edinson Cavani cet hiver, le directeur du football du club de la capitale Patrick Kluivert regarde également des joueurs à d'autres postes pour l'été prochain. Ainsi, d'après les informations du média britannique The Times, le champion de France en titre a coché les noms des milieux offensifs de Liverpool Adam Lallana (28 ans, 20 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) et de Tottenham Delle Alli (20 ans, 20 matchs et 10 buts en Premier League cette saison).

Sur le papier, les recrutements des deux internationaux anglais seraient intéressants pour le PSG, mais la concurrence s'annonce rude, surtout pour le jeune talent des Spurs. Il faudra réaliser un investissement important pour mettre la main sur Lallana ou Alli.